Antonio Dikele Distefano | «Togliamo il potere alle parole»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 settembre 2020) La scrittura non può prescindere dall’ascolto, dall’apertura, dal confronto con il mondo e le creature che vi abitano. È per questo che, quando la pagina resta bianca e infruttuosa, Antonio Dikele Distefano esce per incontrare il soggetto della sua materia, l’umanità variegata e complessa che vive al di là del recinto: «Quando scrivevo il mio secondo romanzo prendevo i taxi per parlare con i tassisti, per confrontarmi con loro. Ho speso un botto di soldi, ma grazie a quelle conversazioni sono nate tantissime storie» spiega Antonio, nato a Busto Arsizio 28 anni fa, scrittore, rapper, sceneggiatore e, ora, anche conduttore.