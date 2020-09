Anticipazioni Il Segreto lunedì 28 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 26 settembre 2020) Lunedì 28– Il silenzio di Urrutia: Pablo insiste vuole conoscere il nome di sua madre, ma Urrutia tace e preferisce non proferire parola. Di fronte al silenzio dell’uomo Pablo inizia ad arrabbiarsi fino a quando Urrutia gli fa capire che l’unica persona che può parlare in merito a questa faccenda è Ignacio, sarà lui a spiegargli tutto se vorrà. Successivamente avverte l’uomo che il ragazza sta prendendo informazioni per capire esattemente le sue origini. Ignacio però non sa come affrontare la situazione. L'articoloIllunedì 28News Programmi Tv.