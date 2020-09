Anno nuovo ma Inter è sempre pazza: ribalta la Fiorentina in un finale thrilling (Di sabato 26 settembre 2020) Incredibile vittoria Interna dell'Inter che all'esordio in campionato ha superato la Fiorentina con il punteggio di 4-3. La sblocca subito il viola Kouamé, vicino al bis negato da Handanovic. Al 20' il Var cancella un penalty assegnato all'Inter dopo il contatto Lautaro-Caceres. Pericolosi Milenkovic e Perisic, poi pari di Lautaro che propizia anche l'autorete di Ceccherini nella ripresa. Poco più tardi Castrovilli fa 2-2. Qualche minuto dopo assist bellissimo di Ribery, Perisic chiude in ritardo e Chiesa firma il sorpasso superando Handanovic in uscita. Al 73' Lukaku spreca una grande occasione: solo davanti al portiere il belga calcia con il destro dopo aver vinto un contrasto di fisico. Dragowski la sfiora con la gamba destra, grande riflesso. Conte mette dentro Vidal e poco dopo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Incredibile vittoriana dell'che all'esordio in campionato ha superato lacon il punteggio di 4-3. La sblocca subito il viola Kouamé, vicino al bis negato da Handanovic. Al 20' il Var cancella un penalty assegnato all'dopo il contatto Lautaro-Caceres. Pericolosi Milenkovic e Perisic, poi pari di Lautaro che propizia anche l'autorete di Ceccherini nella ripresa. Poco più tardi Castrovilli fa 2-2. Qualche minuto dopo assist bellissimo di Ribery, Perisic chiude in ritardo e Chiesa firma il sorpasso superando Handanovic in uscita. Al 73' Lukaku spreca una grande occasione: solo davanti al portiere il belga calcia con il destro dopo aver vinto un contrasto di fisico. Dragowski la sfiora con la gamba destra, grande riflesso. Conte mette dentro Vidal e poco dopo ...

rscano : Esattamente un anno fa @nzingaretti e il presidente del partito, @PaoloGentiloni, avevano dettato le condizioni per… - berlusconi : Per il capodanno ebraico voglio rivolgere a tutto il popolo di Israele i miei auguri per il nuovo anno, con la sper… - ItaliaViva : C'è una parte di voto d'opinione che si sta strutturando su un simbolo nuovo che un anno fa non c'era, ora sta a no… - Haragyl : La solita storia. Nulla di nuovo neppure quest'anno. - ItaSportPress : Anno nuovo ma Inter è sempre pazza: ribalta la Fiorentina in un finale thrilling - -

Ultime Notizie dalla rete : Anno nuovo Frosinone, anno nuovo vestito vecchio Tuttofrosinone Stroncato mentre sale in bici sul monte Tomba: morto Renato Cattai, albergatore e presidente di Federconsorzi

È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...

Offerte Mercedes Vito nuovo

Mercedes vito 113cdi long unico proprietario cambio automatico perfette condizioni! 2.2 cdi 136cv euro 5 con fap anno 12/2012 178000 km, gommato nuovo ...

È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...Mercedes vito 113cdi long unico proprietario cambio automatico perfette condizioni! 2.2 cdi 136cv euro 5 con fap anno 12/2012 178000 km, gommato nuovo ...