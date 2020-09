Andrea Zelletta in lacrime | ecco cosa è successo al GF

(Di sabato 26 settembre 2020) Questo articoloinal GF .è uno dei grandi protagonisti di questo ‘Grande Fratello Vip’. Il suo sfogo ha colpito senza alcun dubbio tutti.è uno dei personaggi che maggiormente sta attirando l’attenzione in quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che, seppur iniziata da poco tempo, sta conquistando tutti per colpi di scena e sorprese, che sono …

SexyTurkishMen : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta & Andrea Montovoli ?? @Todd_1014 - scemografia : Questa mezza cosa tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi è imbarazzante e irrispettosa sia per il marito di lei che p… - blogtivvu : #GFVip, Andrea Zelletta piange: primo momento di tristezza nella Casa, ecco il motivo - VIDEO - zJfsHGwHyxCflbV : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta & Andrea Montovoli ?? @Todd_1014 - Julian7827kerr : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta & Andrea Montovoli ?? @Todd_1014 -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Grande Fratello

Alcuni discorsi dei ragazzi chiusi dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5 durante il pranzo hanno reso pensieroso Andrea Zelletta… Leggi ...Qualche scambio con gli altri inquilini, e l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di isolarsi in giardino per viversi un momento di sconforto culminato in lacrime. Il modello, subito dopo aver asco ...