Ancelotti non si ferma, 2-1 Everton al Crystal Palace (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 26 SET - L'Everton non di ferma e conquista la terza vittoria di fila in altrettante partite di Premier League. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 2-1 sul terreno del Selhurst Park ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 26 SET - L'non die conquista la terza vittoria di fila in altrettante partite di Premier League. La squadra di Carloha vinto 2-1 sul terreno del Selhurst Park ...

DAZN_IT : Il Milan post-lockdown è imbattuto ?? 1?6? risultati utili consecutivi. Non accadeva dal 2008 con Ancelotti in panch… - Pasqua581 : @napolista @maxgallico Ho capito che ha Napoli dopo il 433 è obbligatorio parlare male di Ancelotti, guai a elogiar… - CorSport : #Ancelotti non si ferma, l'#Everton vince ancora. #BrunoFernandes al 100' lancia lo #United ??? - antoniopuerti : @AlfredoPedulla Il primo grande sbaglio di Ancelotti a Napoli è stato non farsi comprare i calciatori che voleva al… - daVincenzoCh : RT @napolista: Ancelotti ricomincia da tre. Everton in testa alla Premier a punteggio pieno Terza vittoria consecutiva, battuto fuori casa… -