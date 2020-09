American Gigolò, Debbie Harry: ecco come è nata Call Me, la canzone del film (Di sabato 26 settembre 2020) Durante un'intervista Debbie Harry ha parlato di Call me, la canzone principale di American Gigolò, descrivendo la genesi del testo e della melodia del brano. Debbie Harry ha detto che Call me, la canzone principale di American Gigolò, fu ispirata da un'autostrada: la cantante stava guidando quando improvvisamente riuscì a visualizzare la sequenza di apertura del film, questo le permise di trovare le parole adatte per iniziare a comporre il testo e la melodia del brano. Durante un'intervista la Harry ha dichiarato: "Mentre scrivevo immaginavo la scena di apertura, guidando sulla costa della California". La cantante aveva soltanto una traccia strumentale grezza ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) Durante un'intervistaha parlato dime, laprincipale diGigolò, descrivendo la genesi del testo e della melodia del brano.ha detto cheme, laprincipale diGigolò, fu ispirata da un'autostrada: la cantante stava guidando quando improvvisamente riuscì a visualizzare la sequenza di apertura del, questo le permise di trovare le parole adatte per iniziare a comporre il testo e la melodia del brano. Durante un'intervista laha dichiarato: "Mentre scrivevo immaginavo la scena di apertura, guidando sulla costa della California". La cantante aveva soltanto una traccia strumentale grezza ...

roccotomasoni : @Biancanevermind Tornare a Moana per alcuni è come stasera per me guardare American Gigolò...si torna indietro con… - zazoomblog : American Gigolò Richard Gere sulle scene di nudo: Non erano previste - #American #Gigolò #Richard - liateni51 : RT @La7tv: 1980, il regista Paul Schrader sceglie Armani per gli abiti di American Gigolò @armani #GATimelessThoughts #giorgioarmani http… - ValeSantaSubito : @StefanoPutinati American gigolò. - Cambiodestinaz2 : RT @La7tv: 1980, il regista Paul Schrader sceglie Armani per gli abiti di American Gigolò @armani #GATimelessThoughts #giorgioarmani http… -

Ultime Notizie dalla rete : American Gigolò