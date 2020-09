Allerta Meteo Sicilia: domani forti temporali sull’area occidentale e centro-meridionale (Di sabato 26 settembre 2020) Per la giornata di domani, domenica 27 settembre, la Protezione civile regionale ha previsto un’Allerta Meteo gialla sulla Sicilia per rischio idrogeologico.domani sono attese precipitazioni “diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“. I venti saranno “forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte, in rotazione dai quadranti occidentali nel corso del pomeriggio-sera“. “Agitato il Tirreno ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Per la giornata di, domenica 27 settembre, la Protezione civile regionale ha previsto un’gialla sullaper rischio idrogeologico.sono attese precipitazioni “diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“. I venti saranno “dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte, in rotazione dai quadranti occidentali nel corso del pomeriggio-sera“. “Agitato il Tirreno ...

