Allerta Meteo Puglia: rischio vento da stasera su tutta la regione (Di sabato 26 settembre 2020) La Protezione civile della Puglia ha diramato un'Allerta Meteo arancione, valida dalle ore 20:00 di sabato 26 settembre e nelle successive 48 ore per rischio vento su tutta la regione. Dalle ore 8:00 di domenica 27 e per le successive 12 ore è prevista Allerta anche per rischio idrogeologico e temporali: codice arancione sul nord della Puglia e gialla su tutto il resto della regione. Per 48 ore si tratta di "venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia. Dalle 08.00 del 27.09.2020 e per le successive 12 ore precipitazioni ...

