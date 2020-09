Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile per il Centro/Sud: sarà una Domenica di maltempo estremo [MAPPE e BOLLETTINI] (Di sabato 26 settembre 2020) Allerta Meteo – La vasta area di bassa pressione che investe l’Europa Centro-meridionale, sarà responsabile di un nuovo impulso perturbato che interesserà la nostra Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi. Atteso quindi spiccato maltempo dapprima sulla Sardegna, in estensione, domani, al resto del Centro-Sud e all’Emilia-Romagna, accompagnato anche da un’intensa ventilazione sulle due isole maggiori e sul resto del meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020)– La vasta area di bassa pressione che investe l’Europa-meridionale, sarà responsabile di unimpulso perturbato che interesserà la nostra Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi. Atteso quindi spiccatodapprima sulla Sardegna, in estensione, domani, al resto del-Sud e all’Emilia-Romagna, accompagnato anche da un’intensa ventilazione sulle due isole maggiori e sul resto del meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori ...

