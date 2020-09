Allerta meteo nella Valle del Sele, aziende agricole e zootecniche danneggiate dal maltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – Sono decine le aziende agricole site tra i comuni di Laviano e Buccino, gravemente danneggiate dal maltempo che nella giornata di ieri ha interessato i comuni dell’Alto Sele e Tanagro. A Laviano infatti, il nubifragio che si è abbattuto sul territorio ha provocato l’allagamento di stalle, casolari di campagna, terreni agricoli coltivati e strade, invasi da metri di fango e detriti, straripati dai valloni in alta montagna. Un vero e proprio alluvione che bloccato la viabilità comunale e messo in ginocchio ben tre importanti aziende zootecniche e orticole nelle località Lepre, Ogliara e Toppo. Una vicenda monitorata anche da Coldiretti Salerno che nelle prossime ore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – Sono decine lesite tra i comuni di Laviano e Buccino, gravemente danneggiate dalchegiornata di ieri ha interessato i comuni dell’Altoe Tanagro. A Laviano infatti, il nubifragio che si è abbattuto sul territorio ha provocato l’allagamento di stalle, casolari di campagna, terreni agricoli coltivati e strade, invasi da metri di fango e detriti, straripati dai valloni in alta montagna. Un vero e proprio alluvione che bloccato la viabilità comunale e messo in ginocchio ben tre importantie orticole nelle località Lepre, Ogliara e Toppo. Una vicenda monitorata anche da Coldiretti Salerno che nelle prossime ore ...

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - cardellino95 : Quanto ci scommettiamo che nemmeno l'allerta meteo, fermerà gli arrivi dei clandestini???? 'In arrivo in Sicilia te… - Notiziedi_it : Allerta meteo: il sindaco chiude le scuole anche domani - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 26/09/2020 diramato dal @DPCgov ieri 25/09/202… - TgrSicilia : Nel #giornaleradio delle 7.18 Rai Radio Uno: il punto covid in Sicilia incendi e allerta meteo nell'isola il piano… -