Allerta Meteo, maltempo estre al Centro/Sud tra Domenica 27 e Lunedì 28: oltre 200mm di pioggia, rischio alluvioni (Di sabato 26 settembre 2020) Allerta Meteo – Il drastico cambiamento del tempo, determinato dall'ingresso sul Mediterraneo centrale di un nucleo di aria fredda subpolare, si è manifestato con prepotenza un po' su tutto il paese a suon di rovesci, temporali forti, nubifragi, trombe d'aria, nevicate fino in alta collina e mareggiate intense. Insomma, ha avuto modo di esibirsi un po' tutto il repertorio del maltempo, ma ancora tanto altro vi è da esibire nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Intanto, per oggi, è presente un maggiore ampio soleggiamento su gran parte del paese, specie al Centro Nord, diffusamente su Campania, Nord Puglia, per l'evoluzione verso l'ex Jugoslavia di un primo sotto-vortice instabile prodotto dall'esteso nucleo freddo subpolare ...

