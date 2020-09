Allerta Meteo, Ciclone-Bomba sull’Italia: è allarme per il maltempo di Domenica 27, temporali alluvionali al Centro/Sud (Di sabato 26 settembre 2020) E’ di nuovo Allerta Meteo sull’Italia per il forte maltempo delle prossime ore, come se non fosse già bastato quello che da ieri flagella il Paese provocando danni e disagi, purtroppo anche numerosi feriti, da Nord a Sud. Le temperature si sono abbassate ovunque, ma l’ondata temporalesca più violenta deve ancora iniziare e colpirà il Paese nella giornata di domani, Domenica 27 Settembre, dapprima al mattino in Sardegna, poi nel pomeriggio/sera in tutto il Centro/Sud. Il maltempo sarà determinato da un Ciclone esplosivo, posizionato nel cuore della pianura Padana. Una “Bomba” Meteorologica figlia dell’attività ciclonica della Depressione d’Islanda, in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) E’ di nuovosull’Italia per il fortedelle prossime ore, come se non fosse già bastato quello che da ieri flagella il Paese provocando danni e disagi, purtroppo anche numerosi feriti, da Nord a Sud. Le temperature si sono abbassate ovunque, ma l’ondata temporalesca più violenta deve ancora iniziare e colpirà il Paese nella giornata di domani,27 Settembre, dapprima al mattino in Sardegna, poi nel pomeriggio/sera in tutto il/Sud. Ilsarà determinato da unesplosivo, posizionato nel cuore della pianura Padana. Una “rologica figlia dell’attività ciclonica della Depressione d’Islanda, in ...

