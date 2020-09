Allerta Meteo Campania: forti temporali, nuova proroga della criticità (Di sabato 26 settembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo, precisando che dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di lunedi’ mattina è stato innalzato il livello di criticita’ ad ‘arancione’. Al momento e’ gia’ in atto un’Allerta Meteo, fino alle 6 di domenica mattina, di livello ‘giallo’. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensita’, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte“.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) La Protezione civileRegionehato l’, precisando che dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di lunedi’ mattina è stato innalzato il livello di criticita’ ad ‘arancione’. Al momento e’ gia’ in atto un’, fino alle 6 di domenica mattina, di livello ‘giallo’. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensita’, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovesto moltocon raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte“.L'articolo ...

