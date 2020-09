Alessia Marcuzzi si reinventa | la showgirl pronta per una nuova avventura

Leggi su chenews

(Di sabato 26 settembre 2020)dà appuntamento ai suoi fan con uno scatto sensuale in acqua. Laa lanciare la sualinea di prodotti cosmetici Fonte: Instagram @è una donna tenace che riserva sempre sorprese. Mai banale, la bellissimasa sempre come stupire i tantissimi fan che ormai da innumerevoli anni la seguono con tanta stima ed affetto. Come ogni persona nota e famosa come lei, laè molto attiva sui social, in particolare Instagram, dove spesso e volentieri fa perdere la testa ai follower con scatti che mettono in evidenza la sua estrema sensualità. Ora la...