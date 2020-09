Alba Parietti “esce di seno”, che fisico alla sua età – FOTO (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante l’età che avanza, Alba Parietti conserva ancora un fisico invidiabile. Il primo piano sulla barca è un fuoco d’artificio di piacere per i fan Troppe accuse sul conto di Alba Parietti, ma lei sorvola gli haters e va oltre ogni aspettativa, soprattutto quando decide di dichiarare in pubblico un fascino quasi trasgressivo che non … L'articolo Alba Parietti “esce di seno”, che fisico alla sua età – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante l’età che avanza,conserva ancora uninvidiabile. Il primo piano sulla barca è un fuoco d’artificio di piacere per i fan Troppe accuse sul conto di, ma lei sorvola gli haters e va oltre ogni aspettativa, soprattutto quando decide di dichiarare in pubblico un fascino quasi trasgressivo che non … L'articolo“esce di seno”, chesua età –proviene da YesLife.it.

pietropignataro : RT @lusurpateur_: Alba Parietti quasi in lacrime, perché non riesce a credere che la conduttrice le stia offrendo l’opportunità di recitare… - MaryMary242 : Ma Alba Parietti e Simona Izzo hanno avuto qualche screzio in passato? Perché io questo astio di Oppini verso Myria… - annatomasi1 : RT @Antonio13429197: @annatomasi1 @micene_return @LCuccarini Oppini? Di chi parli? Del figlio di Alba Parietti? Sempre tale rimarrà e poi é… - Antonio13429197 : @annatomasi1 @micene_return @LCuccarini Oppini? Di chi parli? Del figlio di Alba Parietti? Sempre tale rimarrà e po… - gnlc__ : Alba Parietti ?? #GFVip -