Alan Kurdi, mi vergogno per l'indegna figura del deputato Zoffili. Ma la Sardegna non è questo (Di sabato 26 settembre 2020) Non ci sono scuse. La giornata di ieri sarà ricordata per sempre per la pessima e indegna figura che il deputato leghista, Eugenio Zoffili, plenipotenziario del partito in Regione, ha fatto fare alla Sardegna e alla Nazione tutta. La nave, poco più che un peschereccio, Alan Kurdi, trasportava 125 migranti, di cui 56 bambini e il resto donne. Per le avverse condizioni meteo la nave, diretta in Francia, è stata costretta ad attraccare ad Olbia. Alla Lega non sembrava vero utilizzare la questione per fare la solita cinica campagna elettorale contro gli immigrati. Il solito vergognoso operato. La solita demagogia. Alla testa di un gruppetto di personaggi inumani e assurdi il deputato leghista Zoffili.

