Al cinema | Il giorno sbagliato | Russell Crowe terrorizza al volante

Serena Nannelli Crowe in versione villain in un action-thriller adrenalinico che promette critica sociale e invece diventa, in itinere, un B-movie di assoluta prevedibilità. Efficace come mero "giro di giostra". "Il giorno sbagliato", il nuovo action-thriller con protagonista Russel Crowe, ha nei titoli di testa i minuti più promettenti ed efficaci. Sono quelli in cui si critica apertamente una società allo sbando e che genera individui nevrotici. In un rapido e brillante montaggio vediamo riassunta la realtà frenetica e frustrante che viviamo ogni giorno e denunciata, grazie a stralci di notiziari e talk tv, l'inciviltà che dilaga sulle strade. Il resto del film, invece, equivale al giro su un'attrazione da Luna Park che conosciamo a menadito, ma che non ...

"Il giorno sbagliato", il nuovo action-thriller con protagonista Russel Crowe, ha nei titoli di testa i minuti più promettenti ed efficaci. Sono quelli in cui si critica apertamente una società allo s ...

Careless Crime, ritratto dell'Iran in fiamme. Intervista a Shahram Mokri da Venezia77

Per la rubrica UNCUT GEMS – diamanti grezzi, Careless Crime di Shahram Mokri: le interviste di Antonio Maiorino sui migliori film d’autore del cinema contemporaneo mondiale. Spesso, inediti (in Italia ...

