Aifa, farmaco ritirato dalle farmacie: i lotti interessati (Di sabato 26 settembre 2020) Quattro i lotti interessati, nei quali potrebbe essere presente il batterio Serratia Marcescens. Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) ha disposto il divieto di utilizzo di quattro lotti di Neoxinal, medicinale antisettico e disinfettante. Nello specifico, si tratta dei seguenti lotti: NEOXINAL*SOL CUT 400BUST 25ML – AIC 032812099; NEOXINAL ALCOL*20FL500ML0,5+70 – AIC 037894033; NEOXINAL ALCOL*24FL250ML0,5+70 – AIC 037894021; NEOXINAL ALCOL*12FL 1L 0,5+70% – AIC 037894019. (Continua...) Il provvedimento, a scopo precauzionale e in attesa delle analisi dell'unico lotto di principio attivo potenzialmente coinvolto, si è reso necessario a seguito dell'allerta pervenuta dall'Agenzia spagnola dei farmaci, relativa ...

