Ai Parioli come a Capalbio: «I rom non li vogliamo»: ecco il buonismo nelle roccaforti radical chic

Rom ai Parioli. I Paroli come Capalbio. Dalle baracche di via del Foro Italico ad una delle vie più esclusive di Roma. Questo il destino che il Comune ha riservato a un gruppo di nomadi che viveva nel campo rom abusivo del quadrante nord della Capitale, sgomberato lo scorso agosto. Ma la solita sinistra radical chic che ha nel quartiere una delle roccaforti ha storto il nasino. "Accoglierli si, ma sotto casa degli altri", è il commento che leggiamo nella bacheca Fb del consigliere FdI Holljwer Paolo. Dal campo rom ai Parioli E' accaduto che un gruppo di rom che ha lasciato il campo trasformato negli anni in una mega-discarica, ha i requisiti necessari per ottenere un alloggio. Alloggio trovato nell'epicentro della Roma ...

Se piove Roma si allaga, se soffia il vento crollano alberi, schiacciano auto e mettono in pericolo la vita dei romani. Il ricordo ruvido dei disagi di tre giorni fa per la pioggia ancora restano negl ...

Senza generalizzare troppo, sembra che a Roma nord, sulla Cassia come ai Parioli, zona ricca e affluente, alcuni residenti tengano più alla proprietà che alle donne vittime di violenza di genere. A Ro ...

