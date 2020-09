Agustina Gandolfo straordinaria | dolce attesa per lady Lautaro Martinez FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020)ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram, mediante il quale ha dichiarato di essere entusiasta per l’arrivo dell’autunno, che coincide con il quinto mese di gravidanza. La modella e compagna diè difatti in, seppur sembri in ottima forma e sempre dotata della sua meravigliosa bellezza naturale. Di seguito il post sopra menzionato. View this post on Instagram Autunno 🍂🍁. Ya son 5 meses con mi bebita 🤰🏼♥️ A post shared by(@agus.) on Sep 23, 2020 at 9:37am PDT