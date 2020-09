Aereo si schianta vicino ad un’autostrada | almeno 22 morti

SkyTG24 : Ucraina, si schianta aereo militare: almeno 20 morti - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Ucraina, si schianta aereo militare: almeno 20 morti - BreakingItalyNe : UCRAINA: Aereo militare ucraino An-26 con 27 persone a bordo si schianta vicino all'aeroporto di Chuguev nella regi… - RadioItaliaIRIB : (VIDEO) Ucraina: si schianta aereo militare, morti - tusciaweb : Precipita aereo militare, almeno 20 morti Kharkiv - Almeno 20 morti. E' questo il bilancio di un drammatico incide… -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo schianta

Si indaga a 360 gradi per capire quali siano le cause che hanno portato allo schianto venerdì sera dell’aereo militare ucraino precipitato nei pressi di Kharkiv, in Ucraina, vicino al confine con la R ...Il bilancio provvisorio dell'incidente aereo che riguarda un aereo Antonov dell'aviazione ucraina sarebbe di 25 morti. L'aeromobile è precipitato in serata nell'Ucraina orientale, nella regione di Cha ...