Aereo militare precipitato in Ucraina | trovato il corpo di un’altra vittima | il bilancio sale a 23

(Di sabato 26 settembre 2020) Gli investigatori inhannoildi un altro individuo morto a seguito dell’incidente dell’An-26 avvenuto ieri sera nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto il dipartimento stampa del Servizio per le emergenze statali dell’, aggiungendo che la ricerca di altri due corpi continua. Ieri sera, unda trasportoucraino An-26 si e’ schiantato vicino alla citta’ di Chuguev nella regione di Kharkiv. Secondo le autorita’ di Kiev, a bordo dell’c’erano 27 persone, di cui 20 cadetti e sette membri dell’equipaggio (ieri sera si parlava di 28 persone a bordo). Due cadetti sono sopravvissuti allo schianto iniziale e attualmente ...

Kiev, 26 set 09:28 - (Agenzia Nova) - Gli investigatori in Ucraina hanno trovato il corpo di un altro individuo morto a seguito dell'incidente dell'aereo militare An-26 avvenuto ieri sera nella region ...