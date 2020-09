Aereo militare precipitato in Ucraina, il momento dello schianto ripreso da una telecamera di sicurezza: la causa potrebbe essere avaria al motore [VIDEO] (Di sabato 26 settembre 2020) Il VIDEO di una cam di sicurezza mostra il momento dell’impatto dell’Aereo AN26 che si è schiantato ieri sera in Ucraina, provocando la morte di almeno 26 persone, la maggior parte tra i 18 e i 19 anni. Il Servizio di sicurezza ucraino ha pubblicato la cronologia dell’incidente Aereo: i voli di addestramento dell’AN26 sono iniziati alle 18.50 e sarebbero proseguiti fino alle 22.50. Il curriculum prevedeva l’addestramento dei cadetti di volo e le specialità di navigazione secondo il corso di addestramento al combattimento. Secondo le informazioni preliminari, i cadetti non controllavano direttamente l’Aereo: il controllo è stato effettuato dal comandante dell’equipaggio. Dopo aver ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Ildi una cam dimostra ildell’impatto dell’AN26 che si è schiantato ieri sera in, provocando la morte di almeno 26 persone, la maggior parte tra i 18 e i 19 anni. Il Servizio diucraino ha pubblicato la cronologia dell’incidente: i voli di addestramento dell’AN26 sono iniziati alle 18.50 e sarebbero proseguiti fino alle 22.50. Il curriculum prevedeva l’addestramento dei cadetti di volo e le specialità di navigazione secondo il corso di addestramento al combattimento. Secondo le informazioni preliminari, i cadetti non controllavano direttamente l’: il controllo è stato effettuato dal comandante dell’equipaggio. Dopo aver ...

