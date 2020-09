Accordo con la NASA, anche l’Italia andrà sulla Luna (Di sabato 26 settembre 2020) Le avvisaglie c’erano ma ora è ufficiale: anche l’Italia parteciperà alle missioni Lunari che la NASA ha intenzione di far partire nel 2024 (finanziamenti permettendo) in seno al programma Artemis. L’annuncio è stato dall’Agenzia Spaziale Italiana tramite un twit e dalla NASA mediante una nota ufficiale sul proprio sito che riportiamo. L’amministratore della NASA Jim Bridenstine, in rappresentanza del governo degli Stati Uniti, ha firmato una dichiarazione congiunta di intenti con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, in rappresentanza del governo italiano, esprimendo un forte interesse reciproco tra i due paesi nel perseguire i contributi italiani all’attività di esplorazione ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Le avvisaglie c’erano ma ora è ufficiale:l’Italia parteciperà alle missioniri che laha intenzione di far partire nel 2024 (finanziamenti permettendo) in seno al programma Artemis. L’annuncio è stato dall’Agenzia Spaziale Italiana tramite un twit e dallamediante una nota ufficiale sul proprio sito che riportiamo. L’amministratore dellaJim Bridenstine, in rappresentanza del governo degli Stati Uniti, ha firmato una dichiarazione congiunta di intenti con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, in rappresentanza del governo italiano, esprimendo un forte interesse reciproco tra i due paesi nel perseguire i contributi italiani all’attività di esplorazione ...

matteosalvinimi : Bonafede assegna a un'associazione in odore di tolleranza verso l'estremismo islamico i corsi per imam per l'assist… - MatteoPedrosi : ???? La telenovela #Torreira è destinata a proseguire (mi spiace??): no accordo tra Atletico e Arsenal. Nessuna apertu… - amendolaenzo : Stamattina ho incontrato @CarloCalenda. Abbiamo parlato del #RecoveryPlan e della relazione sulla politica industri… - xiloveinter : RT @InterCM16: Spero che Gagliardini domani sia all’ultima da titolare (salvo tournover, salvo imprevisti). Perché pensare di schierare Gag… - falconiofr : RT @MunaronLuisella: Labrador di 7 anni cerca famiglia. La proprietaria di Castel San Pietro ( Bologna) ha deciso che non lo vuole più. Sì… -