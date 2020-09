«Abbiamo perso pure dove non si votava»: Crozza diventa Di Battista e seppellisce il M5S (video) (Di sabato 26 settembre 2020) Crozza nei panni di Di Battista è stato uno spettacolo. La puntata di venerdì della trasmissione sul Nove del comico genovese punge nel vivo il M5S alla sua débacle più tonda della sua storia. O, per meglio dire, rigira il coltello nella ferita sanguinante del movimento che, come si legge in queste ore, è tutto un tutto contro tutti. Crozza- Di Battista irresistibile sfogo “Abbiamo perso ovunque: Abbiamo perso dove sono andato io e ho parlato, dove non sono andato io e non ho parlato”, recita il monologo Crozza. “Abbiamo perso in coalizione, e anche dove siamo stati moderati; ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020)nei panni di Diè stato uno spettacolo. La puntata di venerdì della trasmissione sul Nove del comico genovese punge nel vivo il M5S alla sua débacle più tonda della sua storia. O, per meglio dire, rigira il coltello nella ferita sanguinante del movimento che, come si legge in queste ore, è tutto un tutto contro tutti.- Diirresistibile sfogo “ovunque:sono andato io e ho parlato,non sono andato io e non ho parlato”, recita il monologo. “in coalizione, e anchesiamo stati moderati; ...

