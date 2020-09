Abbey Road, la pietra miliare dei Beatles (Di sabato 26 settembre 2020) Beatles Immagine web Sapevamo che questa era la fine”, era come se ci fosse un tacito accordo: ” Abbey Road facciamolo nel modo migliore possibile” Abbey Road, ovvero l’ultimo album dei Beatles, che ha la peculiarità di possedere la copertina più famosa del mondo compie 50 annni. La cover presenta i 4 membri, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre attraversano la strada sereni. Tuttavia, Abbey Road, pubblicato il 26 settembre 1969, era destinato ad essere il disco che avrebbe messo fine al percorso della band più iconica di tutti i tempi. Per comprendere la storia di Abbey Road e della fine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)Immagine web Sapevamo che questa era la fine”, era come se ci fosse un tacito accordo: ”facciamolo nel modo migliore possibile”, ovvero l’ultimo album dei, che ha la peculiarità di possedere la copertina più famosa del mondo compie 50 annni. La cover presenta i 4 membri, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre attraversano la strada sereni. Tuttavia,, pubblicato il 26 settembre 1969, era destinato ad essere il disco che avrebbe messo fine al percorso della band più iconica di tutti i tempi. Per comprendere la storia die della fine ...

