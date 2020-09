A Olbia la campagna di sterilizzazione gratuita della Lida di cani e gatti

(Di sabato 26 settembre 2020) 1, oppure potrà essere scaricato dal sito internet del Comune dio dal sito, www..it,. , Visited 32 times, 32 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, gli aiuti per ...

OLBIA. La Lida di Olbia in collaborazione con il Comune (assessorato alle Politiche sociali, Pari Opportunità, Politiche sanitarie e Tutela degli animali) e con la Assl di Olbia (Area sanità pubblica ...Olbia, 25 settembre 2020 – Arriva in città la campagna di sterilizzazione per cani e gatti dal 5 al 20 ottobre 2020. Un’iniziativa tanto voluta dagli amanti degli animali, creata dalla Lida di Olbia i ...