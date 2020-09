A forza di inseguire il consenso il centrodestra non crescerà mai | manca una prospettiva

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 settembre 2020) A Matteo Salvini gli vanno riconosciute le intuizioni folgoranti che lo hanno premiato nell'ascesa delnel quadro di una permanente mobilitazione elettorale che si è principiata alle politiche del 2018 per concludersi alle regionali del 2020 e passando per le europee del 2019. Cosicché, l'esigenza della strategia politica modulata sull'istante si è imposta sull'elaborazione progettuale ascrivibile ai soci della coalizione. È presumibile che la legislatura si concluda nei suoi tempi fisiologici, rimandando al 2023 l'appuntamento elettorale e concedendo ai partiti delil tempo necessario per organizzare l'alternativa di governo. La Lega, FdI eItalia dovrebbero focalizzare il loro impegno non solo sulma sulla sostanza politica da conferire alla ...