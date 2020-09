700 mila euro al fratello: il Cardinale perde stipendio e pensione. E non potrà entrare in Conclave (Di sabato 26 settembre 2020) Emergono particolari sulle ragioni che hanno portato alle dimissioni del Monsignor Angelo Becciu. Secondo l’accusa, il Cardinale avrebbe architettato un intreccio di soldi e incarichi per favorire i fratelli. Soldi, tanti soldi, e incarichi ottenuti dai fratelli del Monsignor Angelo Becciu. Sarebbero questi gli elementi alla base del terremoto politico che sta attraversando il Vaticano, … L'articolo 700 mila euro al fratello: il Cardinale perde stipendio e pensione. E non potrà entrare in Conclave proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 settembre 2020) Emergono particolari sulle ragioni che hanno portato alle dimissioni del Monsignor Angelo Becciu. Secondo l’accusa, ilavrebbe architettato un intreccio di soldi e incarichi per favorire i fratelli. Soldi, tanti soldi, e incarichi ottenuti dai fratelli del Monsignor Angelo Becciu. Sarebbero questi gli elementi alla base del terremoto politico che sta attraversando il Vaticano, … L'articolo 700al: il. E non potràinproviene da leggilo.org.

