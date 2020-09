36 anni fa ci lasciava Nicolò Carosio | storica voce del calcio italiano | dall’improvvisazione alle polemiche

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) Il 27 settembre 1984 moriva a 77Nicolòdele non solo. Commentò una marea di eventi alla radio (prima Eiar e poi Rai): dai Mondiali didel ’34 e del ’38 agli Europei del 1968, ma anche partite di Coppa dei Campioni. E’ stato un vero e proprio punto di riferimento per radio e telecronisti. Nato a Palermo nel 1907, viveva le partite quasi in prima persona, raccontandole con enfasi e partecipazione. Un giorno del 1932 scrive all’EnteAudizioni Radiofoniche proponendo la sua candidatura. Convocato a Torino, improvvisa una radiocronaca di mezz’ora di un derby Juventus-Torino e quando arriva sul 5-5 viene fermato dai dirigenti, che gli offrono un ...