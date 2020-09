Yakuza: non vedremo alcun annuncio di un nuovo gioco a breve (Di venerdì 25 settembre 2020) “Il crimine organizzato non è mai stato così disorganizzato”: non è ancora previsto alcun annuncio di un nuov gioco della la fortunata serie di SEGA, Yakuza Citare la tagline del film Pericolosamente Johnny è stato più forte di noi, visto quanto sta avvenendo in queste ore in merito al possibile annuncio di un nuovo gioco della serie Yakuza. L’amatissimo franchise di SEGA sta facendo parlare di sé, proprio per l’improbabilità di nuovi annunci quando manca ancora del tempo prima dell’uscita di Yakuza: Like a Dragon. La presentatrice del Sega Nama presso il Tokyo Game Show, Ayana Tsubaki, deve aver frainteso le direttive da lei ricevute quando con un tweet ha ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) “Il crimine organizzato non è mai stato così disorganizzato”: non è ancora previstodi un nuovdella la fortunata serie di SEGA,Citare la tagline del film Pericolosamente Johnny è stato più forte di noi, visto quanto sta avvenendo in queste ore in merito al possibiledi undella serie. L’amatissimo franchise di SEGA sta facendo parlare di sé, proprio per l’improbabilità di nuovi annunci quando manca ancora del tempo prima dell’uscita di: Like a Dragon. La presentatrice del Sega Nama presso il Tokyo Game Show, Ayana Tsubaki, deve aver frainteso le direttive da lei ricevute quando con un tweet ha ...

