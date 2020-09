Wong Kar-wai | il nuovo film e la censura in Cina

3rachenle : E QUESTO DA DOVE ESCE FUORI WONG KAR WAI TI CALMI 1000 PROGETTI - 3rachenle : oddio svengo le autorità cinesi hanno approvato e registrato il progetto di wong kar wai della continua di chungkin… - cinem00n : RT @gniola: 'Le merendine di quand’ero bambino, i pomeriggi di Maggio non torneranno più… Le merendine con pane e cioccolato… Il brodo quan… - gniola : 'Le merendine di quand’ero bambino, i pomeriggi di Maggio non torneranno più… Le merendine con pane e cioccolato… I… - LongTakeIt : Pur non essendo un regista particolarmente prolifico, di questi tempi #WongKarwai sta facendo molto parlare di sé.… -

Approvazione ufficiale della censura cinese per le riprese del nuovo, tanto atteso progetto di Wong Kar-Wai, Chungking Express 2020, sequel di Hong Kong Express del 1994. Si avvicina il tanto atteso r ...In attesa di conoscere meglio i dettagli del nuovo progetto, ricordiamo che In the Mood for Love presto tornerà in sala in 4K per il 20° anniversario Secondo un report proveniente direttamente dalla C ...