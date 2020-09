Wall Street parte debole (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi all’insegna della prudenza, scontando ancora una volta la crescita dei contagi di Covid nel mondo e le incertezze sulla situazione economica. Pesa anche il dato sugli ordini di beni durevoli peggiore delle attese A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende dello 0,41% a 26.705 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.237 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,13%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,96%), materiali (-0,95%) e telecomunicazioni (-0,54%). Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Boeing (+1,3%). Le più forti vendite su Goldman Sachs, che segna un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) –avvia gli scambi all’insegna della prudenza, scontando ancora una volta la crescita dei contagi di Covid nel mondo e le incertezze sulla situazione economica. Pesa anche il dato sugli ordini di beni durevoli peggiore delle attese A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende dello 0,41% a 26.705 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.237 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,13%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,96%), materiali (-0,95%) e telecomunicazioni (-0,54%). Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Boeing (+1,3%). Le più forti vendite su Goldman Sachs, che segna un ...

Apertura fiacca a Wall Street: il Dow Jones sta scendendo dello 0,32% e l'S&P 500 dello 0,18%, mentre il Nasdaq Composite è sulla parità (+0,09%). L'azionario europeo sta trattando in flessione: Milan ...

(ANSA) - MILANO, 25 SET - In calo le principali Borse europee, con Wall Street che ha aperto contrastata per proseguire in discesa, con un forte calo degli indici dei beni durevoli negli Usa, mentre e ...

Apertura fiacca a Wall Street: il Dow Jones sta scendendo dello 0,32% e l'S&P 500 dello 0,18%, mentre il Nasdaq Composite è sulla parità (+0,09%). L'azionario europeo sta trattando in flessione: Milan ...