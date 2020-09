Volley | Perugia conquista la Supercoppa italiana Civitanova battuta in finale

Leggi su newsmondo

(Di sabato 26 settembre 2020) Trionfo dinelladimaschile. Terzo successo per gli umbri in questa competizione. VERONA – E’a trionfare nelladimaschile. Secondo successo consecutivo, terzo nella storia, per gli umbri che in unamolto comhanno avuto la meglio sull’avversario di sempre. Una vittoria arrivata ai vantaggi del tie-break conche, dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio, si è vista raggiungere dall’avversario che ha portato la sfida al quinto set. Un 3-2(25-22 25-23 25-19 19-25 16-14) che ha permesso agli umbri di alzare il ...