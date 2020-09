Volkswagen Golf - La versione a metano in Italia con prezzi a partire da 32 500 euro

(Di venerdì 25 settembre 2020) La8 è ora disponibile anche nellaTGI a. In, i clienti potranno acquistare questa variante conda 32.500negli allestimenti Life e Style. Le consegne sono previste entro la fine del 2020. Oltre 400 km con un pieno di. Laa gas naturale adotta il motore 1.5 TSI nella specificada 130 CV e 200 Nm a ciclo Miller abbinato di serie al cambio automatico doppia frizione a sette marce Dsg. Con 17,3 kg didistribuito in tre bombole, è possibile percorrere oltre 400 km: a prolungare l'autonomia, poi, ci sono ulteriori nove litri di benzina. La TGI tocca i 211 km/h di punta massima e dichiara ...

Si amplia ancora la gamma di motorizzazioni disponibili sulla Golf: dopo la mild hybrid e la plug-in ecco quella monovalente a gas ...