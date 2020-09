Voli cancellati per il Covid, compagnie nel mirino dell’Antitrust. Ecco come ottenere i rimborsi (Di venerdì 25 settembre 2020) Per i Voli cancellati a causa Covid si muove l’Antitrust. Avviati procedimenti nei confronti di Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling per la vendita di viaggi in seguito cancellati a causa del Covid-19. A luglio scorso lo stesso era accaduto per Alitalia e Volotea. Le compagnie aeree hanno offerto ai consumatori solo il voucher e non il rimborso del biglietto. Inoltre viene contestato un servizio di assistenza oneroso e carente. Voli cancellati, quattro procedimenti istruttori I quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, si basano su un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Per ia causasi muove l’Antitrust. Avviati procedimenti nei confronti di Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling per la vendita di viaggi in seguitoa causa del-19. A luglio scorso lo stesso era accaduto per Alitalia e Volotea. Leaeree hanno offerto ai consumatori solo il voucher e non il rimborso del biglietto. Inoltre viene contestato un servizio di assistenza oneroso e carente., quattro procedimenti istruttori I quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delleaeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, si basano su un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori, ...

