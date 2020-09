Vodafone proroga l’offerta Special 50 Digital Edition a 5 | 99 euro al mese

infoitscienza : Torna in Vodafone: arriva già la prima proroga dell’offerta winback a 5,99 euro al mese -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone proroga

MondoMobileWeb.it

Da questo 24 settembre 2020, Lycamobile (operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete Vodafone) ha deciso di ritoccare i prezzi di alcuni dei suoi pacchetti tariffari, tra cui quello del ...Andando con ordine, la promo relativa ai 6 mesi inclusi di DAZN è stata estesa anche ai già clienti con pacchetti Vodafone TV Sport Plus e Sport Plus e Intrattenimento. In tal modo, anche chi ha attiv ...