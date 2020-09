Vittorio Feltri: la nostra politica è un teatro dell'assurdo totale (Di venerdì 25 settembre 2020) Guardo il mio gatto, un certosino largo e placido che ho chiamato Ciccio, ne scruto le abitudini, e constato che è l'essere vivente di gran lunga più saggio della casa, certamente del quartiere, forse di tutta la provincia. Guarda sempre dove mette i piedi, e se deve decidere fra due strade, imbocca la più breve; quando intravede un pericolo se ne allontana; di fronte a una scelta, invariabilmente fa quella che gli dà più vantaggi. Non sa far di conto né conosce il pensiero occidentale, ma nel suo mondo calcola e ragiona assai meglio di tutti gli umani che conosco: e soprattutto, lo fa esattamente "sempre". D'altra parte, meno il cervello è complesso, più la strada della vita va diritta, le scelte non si ramificano all'infinito e si hanno meno occasioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Guardo il mio gatto, un certosino largo e placido che ho chiamato Ciccio, ne scruto le abitudini, e constato che; l'essere vivente di gran lunga più saggioa casa, certamente del quartiere, forse di tutta la provincia. Guarda sempre dove mette i piedi, e se deve decidere fra due strade, imbocca la più breve; quando intravede un pericolo se ne allontana; di fronte a una scelta, invariabilmente fa quella che gli dà più vantaggi. Non sa far di conto né conosce il pensiero occidentale, ma nel suo mondo calcola e ragiona assai meglio di tutti gli umani che conosco: e soprattutto, lo fa esattamente "sempre". D'altra parte, meno il cervello; complesso, più la stradaa vita va diritta, le scelte non si ramificano all'infinito e si hanno meno occasioni ...

