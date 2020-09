Vittorio Edoardo Tondinelli: chi è il passeggero dell'Audi dei Bianchi convocato in procura a Velletri (Di venerdì 25 settembre 2020) '33mila euro di reddito di cittadinanza per gli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro' 17 settembre 2020 è stato convocato in procura a Velletri Vittorio Edoardo Tondinelli il quinto occupante dell'... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020) '33mila euro di reddito di cittadinanza per gli accusati'omicidio di Willy Monteiro' 17 settembre 2020; statoinil quinto occupante'...

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Edoardo Vittorio Edoardo Tondinelli: chi è il passeggero dell'Audi dei Bianchi convocato in procura a Velletri Today.it Convocato un quinto ragazzo per la rissa di Colleferro

Un quinto ragazzo è stato convocato dalla procura di Velletri nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro: al momento non è indagato.

Omicidio Willy, quinto ragazzo in Procura: era in auto con i Bianchi

