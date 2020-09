Vita in Diretta | Telefonata in diretta da Alberto Matano: “È vergognoso!” (Di venerdì 25 settembre 2020) Telefonata a sorpresa di Claudia Mori a la “Vita in diretta” per esprimere il suo pensiero sulla vicenda delle studentesse romane in minigonna a scuola Momenti di tensione ieri a la “Vita in diretta”. Nel programma pomeridiano di Rai 1 si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. La … L'articolo Vita in diretta Telefonata in diretta da Alberto Matano: “È vergognoso!” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020)a sorpresa di Claudia Mori a la “in” per esprimere il suo pensiero sulla vicenda delle studentesse romane in minigonna a scuola Momenti di tensione ieri a la “in”. Nel programma pomeridiano di Rai 1 si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. La … L'articoloininda: “È vergognoso!” proviene da YesLife.it.

zazoomblog : “Vita in diretta” momenti di tensione Claudia Mori fuori di sè telefona a Matano “E’ vergognoso” - #“Vita #diretta… - SShepherdnyc : RT @SeaShepherdIta: ???Domani alle 17.30 #SeaShepherd sarà in #diretta su #GeoeGeo ?? Saliremo a bordo della #Conrad e scopriremo la vita d… - malammore8 : RT @alwaysyou_27: “touch your hair if larry is real” “Larry is real?” “touch your shirt if larry is real” SIETE RIDICOLE MA NON UN PÓ Invec… - RobertoZucchi11 : Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le… - RobertoZucchi11 : La vita in diretta, clamorosa sbroccata di Claudia Mori: 'Una vergogna, roba da malati' - -