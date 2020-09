Violenta ragazzine per 30 anni | incarcerato a vita Alle vittime prometteva di farle diventare famose

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ha attirato e abusato minorenni per trent’. Anthony Lewis, 58, ha promessoche le avrebbe “rese” organizzando “talent show”, prima dirle e abusarne sessualmente. Lehanno raccontato come la loro infanzia sia stata rovinata da Lewis, che ha ammesso di averto lein cinque diverse contee tra … L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Violenta ragazzine

NewNotizie

Ha attirato e abusato minorenni per trent’anni. Anthony Lewis, 58 anni, ha promesso alle vittime che le avrebbe “rese famose” organizzando “talent show”, prima di violentarle e abusarne sessualmente.Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Stato di allerta a Napoli per il violento nubifragio ...