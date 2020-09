Vin Diesel diventa cantante: Feel Like I Do è il primo singolo della star di Fast & Furious (Di venerdì 25 settembre 2020) L'attore Vin Diesel ha lanciato il suo primo singolo inciso come cantante: ecco il video del brano Feel Like I Do, prodotto da Kygo. Vin Diesel sembra intenzionato a intraprendere anche una carriera come cantante e ha presentato il suo primo singolo Feel Like I Do, di cui è disponibile anche un video. Il brano è una collaborazione tra la star di Fast & Furious e il DJ norvegese Kygo, ed è stato prodotto da Petey Martin. L'attore Vin Diesel è apparso come ospite al The Kelly Clarkson Show e ha presentato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) L'attore Vinha lanciato il suoinciso come: ecco il video del branoI Do, prodotto da Kygo. Vinsembra intenzionato a intraprendere anche una carriera comee ha presentato il suoI Do, di cui; disponibile anche un video. Il brano; una collaborazione tra ladie il DJ norvegese Kygo, ed; stato prodotto da Petey Martin. L'attore Vin; apparso come ospite al The Kelly Clarkson Show e ha presentato ...

