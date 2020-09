VIDEO – Jill | il desiderio si avvera! Il saluto di Koulibaly e Ghoulam sui social

VaironJohn : @GhostJR__ @coldblackarrow Ma che tu sappia Jill li ha visti questi video? Gli sono arrivati? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Jill

25.09 13:40 - LA VIROLOGA - Gismondo: "Riapertura parziale degli stadi per me possibile, non è detto che un vaccino sicuro arrivi, bisogna convivere con il virus che ha una letalità bassissima, solo i ...Jill è un bambino in cura presso Kimbondo, un ospedale gratuito (l'unico) di Kinshasa in Congo. E' un tifoso del Napoli e nelle scorse ore è divenuta virale sui social una richiesta del bambino africa ...