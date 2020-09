VIDEO | Da paese più colpito a modello per la gestione dell’epidemia: l’Oms omaggia l’Italia (Di venerdì 25 settembre 2020) MILANO – “L’Italia ha dimostrato che la traiettoria dell’epidemia può essere invertita con l’impegno, la coordinazione e la comunicazione tra governo e comunità locali, un sistema di sanità pubblica resiliente e seguendo delle azioni basate su evidenze scientifiche”. Con queste parole, in un video pubblicato sul proprio profilo twitter, l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la risposta italiana al coronavirus, indicandola come modello virtuoso da seguire. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) MILANO – “L’Italia ha dimostrato che la traiettoria dell’epidemia può essere invertita con l’impegno, la coordinazione e la comunicazione tra governo e comunità locali, un sistema di sanità pubblica resiliente e seguendo delle azioni basate su evidenze scientifiche”. Con queste parole, in un video pubblicato sul proprio profilo twitter, l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la risposta italiana al coronavirus, indicandola come modello virtuoso da seguire.

