VIDEO | Cotral è il nuovo sponsor del Montespaccato Calcio: "Abbiamo gli stessi valori" (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Modello di riscatto civile, di successo sportivo e impegno sociale, il Montespaccato calcio, neo promosso in Serie D, si prepara alla prossima stagione forte della partnership col nuovo sponsor, l'azienda regionale per il trasporto extraurbano Cotral. Oggi la presentazione della squadra a Roma, a Palazzo Santa Chiara con la rosa al completo, i capitani di tutte le categorie, lo staff tecnico e le istituzioni coinvolte nel rilancio della societa' sportiva sottratta alla malavita e affidata ad Asp Asilo Savoia.

