Vidal, saluto strappalacrime a Suarez: “Pistolero, mostra al mondo che hai ancora proiettili da sparare” (Di venerdì 25 settembre 2020) Arturo Vidal e Luis Suarez hanno entrambi lasciato il Barcellona, con due avventure nuove di zecca all'orizzonte. Ma il rapporto tra il centrocampista cileno appena passato all'Inter e il Pisotolero approdato alla corte del Cholo non si è mai incrinato, anzi. Vidal, tramite Instagram, ha salutato Suarez con un toccante post.IL saluto DI Vidal ALL'ATTACCANTEcaption id="attachment 1027215" align="alignnone" width="1024" Vidal e Suarez, getty images/caption"Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo! Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Arturoe Luishanno entrambi lasciato il Barcellona, con due avventure nuove di zecca all'orizzonte. Ma il rapporto tra il centrocampista cileno appena passato all'Inter e il Pisotolero approdato alla corte del Cholo non si è mai incrinato, anzi., tramite Instagram, ha salutatocon un toccante post.ILDIALL'ATTACCANTEcaption id="attachment 1027215" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo! Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per ...

