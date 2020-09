Vidal a Suarez: «Farò sempre il tifo per te da lontano» – FOTO (Di venerdì 25 settembre 2020) Vidal ha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno Luis Suarez: queste le parole del cileno Arturo Vidal ha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno di squadra Luis Suarez. Questo il messaggio del centrocampista cileno. «Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo! Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita!!! Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo Pistolero ha proiettili per tutti! So che farai molto bene perché sei grande. Farò sempre il tifo per te da lontano, aspettando con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020)ha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno Luis: queste le parole del cileno Arturoha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno di squadra Luis. Questo il messaggio del centrocampista cileno. «Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo! Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita!!! Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo Pistolero ha proiettili per tutti! So che farai molto bene perché sei grande. Faròilper te da, aspettando con ...

Andrea842631710 : @Torrenapoli1 Pare che nessuno abbia i soldi però poi questi firmano gli ingaggi di Suarez e cavani. Il City offre… - passione_inter : Social - Vidal incoraggia Suarez: 'Fai vedere a tutti di cosa è capace il Pistolero!' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Esordio per il Barcellona contro il Villarreal senza Vidal e Suarez, il Real affronterà il Betis - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Esordio per il Barcellona contro il Villarreal senza Vidal e Suarez, il Real affronterà il Betis - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Esordio per il Barcellona contro il Villarreal senza Vidal e Suarez, il Real affronterà il Betis -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal Suarez Social – Vidal incoraggia Suarez: “Fai vedere a tutti di cosa è capace il Pistolero!” passioneinter.com Vidal a Suarez: «Farò sempre il tifo per te da lontano» – FOTO

Arturo Vidal ha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno di squadra Luis Suarez. Questo il messaggio del centrocampista cileno. «Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei st ...

Social – Vidal incoraggia Suarez: “Fai vedere a tutti di cosa è capace il Pistolero!”

E’ appena diventato un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez, lasciandosi finalmente alle spalle l’ultimo tremendo periodo al Barcellona. La voglia di rivalsa da parte del centravanti sarà ...

Arturo Vidal ha dedicato un lungo post su Instagram al suo ex compagno di squadra Luis Suarez. Questo il messaggio del centrocampista cileno. «Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei st ...E’ appena diventato un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez, lasciandosi finalmente alle spalle l’ultimo tremendo periodo al Barcellona. La voglia di rivalsa da parte del centravanti sarà ...