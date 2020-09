Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 9:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE, VERSO IL CENTRO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PERMANGONO INFATTI CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A. SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA NETTUNENSE, CI SONO CODE DA FRATTOCCHIE E CECCHINA, ANCHE QUI NEI IN ENTRAMBI I SENSI. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO AE NEL: A PARTIRE DALLE 10.00 E FINO ALLE ...