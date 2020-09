Verso Roma-Juventus, dubbio amletico per Pirlo: De Sciglio o Frabotta? (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina il big match di domenica sera tra Roma e Juventus, due squadre che vi arrivano con umori totalmente opposti. I giallorossi sono reduci dalla clamorosa sconfitta a tavolino per 0-3 contro l’Hellas Verona. Un errore gravissimo commesso nel momento della compilazione delle liste dei convocati che è costato caro ai capitolini. I bianconeri, invece, sono chiamati a confermare la buonissima prestazione fornita contro la Sampdoria, che ha permesso alla nuova Juventus di Andrea Pirlo di imporsi 3-0 sui blucerchiati di Claudio Ranieri. Nonostante la Roma non sia più, oggettivamente, quella di una decina di anni fa, la partita tra i giallorossi e la Vecchia Signora mantiene sempre il suo fascino, rendendola una gara per nulla scontata ed aperta ad ogni risultato. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina il big match di domenica sera tra, due squadre che vi arrivano con umori totalmente opposti. I giallorossi sono reduci dalla clamorosa sconfitta a tavolino per 0-3 contro l’Hellas Verona. Un errore gravissimo commesso nel momento della compilazione delle liste dei convocati che è costato caro ai capitolini. I bianconeri, invece, sono chiamati a confermare la buonissima prestazione fornita contro la Sampdoria, che ha permesso alla nuovadi Andreadi imporsi 3-0 sui blucerchiati di Claudio Ranieri. Nonostante lanon sia più, oggettivamente, quella di una decina di anni fa, la partita tra i giallorossi e la Vecchia Signora mantiene sempre il suo fascino, rendendola una gara per nulla scontata ed aperta ad ogni risultato. LEGGI ANCHE: ...

