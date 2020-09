Venezia-Vicenza: le conferenze stampa pre-partita (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 Settembre 2020 alle ore 16:00 nello Stadio Pierluigi Penzo si disputerà la partita Venezia-Vicenza di Serie B. Un derby dal fascino intramontabile e che da sempre scontra ed appassiona le città Venete, per questo la partita sarà seguita in particolare rispetto alle altre. La Serie B così si prepara a ricominciare per vivere un nuovo campionato pieno di emozioni e chissà di sorprese inaspettate. Leggi anche: Venezia-Vicenza: formazioni e dove vederla Venezia-Vicenza: le dichiarazioni di Zanetti Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Venezia, ma ha le idee abbastanza chiare, presentando la partita ha detto: “Incontrare la squadra della mia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 Settembre 2020 alle ore 16:00 nello Stadio Pierluigi Penzo si disputerà ladi Serie B. Un derby dal fascino intramontabile e che da sempre scontra ed appassiona le città Venete, per questo lasarà seguita in particolare rispetto alle altre. La Serie B così si prepara a ricominciare per vivere un nuovo campionato pieno di emozioni e chissà di sorprese inaspettate. Leggi anche:: formazioni e dove vederla: le dichiarazioni di Zanetti Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del, ma ha le idee abbastanza chiare, presentando laha detto: “Incontrare la squadra della mia ...

Si è aperto venerdì il sipario sulla Serie B grandi firme, Boateng la stella del Monza, Menez il fantasista della Reggina, Giaccherini l'uomo d'esperienza del Chievo. A Monza, nell'anticipo della prim ...

